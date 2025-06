Il corpicino senza vita di una neonata è stato trovato questo pomeriggio a Villa Pamphili, a Roma.

A dare l'allarme sono stati dei passanti che, passeggiando all'interno del parco, hanno notato il corpicino del bebè dall'età apparente di circa 6 mesi, nascosto sotto un grosso cespuglio. Si tratta di una bambina. Personale del 118 ha provato in loco a rianimarla ma non c'è stato nulla da fare. Secondo le prime informazioni ci sarebbero alcune lesioni su braccia e gambe. Ignote, per ora, le cause del decesso.

Sul posto medico legale, polizia – compresa la scientifica – e anche il pm di turno della procura di Roma.