L’episodio a Roma: il piccolo sta bene. In un video una donna incappucciata lo lascia e poi va via. Un parrocchiano ha dato l’allarme

Un neonato lasciato all'interno di una busta di plastica della spesa sotto al crocifisso nei pressi dell'altare di una chiesa di Roma.

Ad accorgersi che dentro quel sacchetto abbandonato c'era un bambino è stato un parrocchiano che ha dato l'allarme facendo scattare i soccorsi. Sul posto è arrivato il personale dell'Ares 118 e i carabinieri che hanno avviato indagini per risalire a chi ha abbandonato il bimbo.

Secondo le prime valutazioni mediche, il piccolo sarebbe nato circa 24-48 ore prima ed era in buone condizioni generali. Dopo la prima assistenza, è stato trasportato all'ospedale San Camillo-Forlanini per gli accertamenti e le cure necessarie. Gli investigatori hanno analizzato le telecamere della chiesa di San Gregorio Magno, in zona Portuense. Dai video si vedrebbe una persona incappucciata, verosimilmente una donna, lasciare il bimbo all'interno di una busta della spesa sotto al crocifisso, per poi allontanarsi. I carabinieri della stazione di Villa Bonelli e del Nucleo Radiomobile stanno ora acquisendo i filmati delle telecamere di zona che potrebbero aver ripreso la stessa persona durante il tragitto di fuga o mentre arrivava alla parrocchia di piazza Certaldo.

Intanto la direzione dell'Ares 118 ha voluto rivolgere "il più sincero ringraziamento a tutti i professionisti che, con prontezza, competenza e grande senso di responsabilità, hanno assicurato un intervento tempestivo e un'assistenza attenta al neonato". "Il loro impegno - ha sottolineato l'Ares - testimonia, ancora una volta, il valore del lavoro quotidiano degli operatori e la loro capacità di rispondere con umanità e professionalità anche alle situazioni più delicate".