Tragedia aerea a Manhattan, dove sei persone sono morte nella caduta di un elicottero che stava sorvolando il fiume Hudson.

Si tratta del pilota e dei cinque passeggeri a bordo: una famiglia di turisti spagnoli composta dai due genitori e da tre bimbi. Ignote per ora le cause della sciagura, avvenuta intorno alle 15.17 ora locale. A indagare saranno la Federal Aviation Administration e la National Transportation Safety Board.

Sui social sono rimbalzate subito le immagini del velivolo, un Bell 206, capovolto in acqua, circondato poi dai mezzi di soccorso, che tuttavia non sono riusciti a salvare nessuno. È l'ennesimo incidente negli affollatissimi cieli sopra la Grande Mela, dove si incrociano aerei ed elicotteri usati sia per voli privati che turistici o commerciali. Manhattan dispone di diversi eliporti che trasportano dirigenti e altre persone verso varie destinazioni nell'area metropolitana. Molto gettonati anche i voli turistici. La tragedia riapre la questione della sicurezza.

I precedenti

Diversi i precedenti. Uno degli ultimi incidenti risale al 2018, quando cinque persone morirono morirono a bordo di un elicottero privato finito nell'acque dell'East River.

Nel 2009 invece nello schianto tra un elicottero e un piper persero la vita nove persone, tra cui cinque turisti italiani che sorvolavano l'Hudson. Nello stesso anno ci fu anche quello che poi venne ribattezzato "il miracolo sull'Hudson", dove due piloti "eroi" di un Airbus A320 messo fuori uso da uno stormo di uccelli riuscirono a compiere un ammaraggio sul fiume mettendo in salvo tutte le 155 persone a bordo.

Incidente aereo sfiorato in pista invece allo scalo Ronald Reagan di Washington, dove un aereo dell'American Airlines con a bordo almeno tre membri del Congresso è stato urtato nell'area di rullaggio dalla punta dell'ala di un altro aereo della stessa compagnia. Il sito di notizie Ynet riferisce che su uno degli aerei si trovavano anche due ostaggi rilasciati a Gaza, Keith e Aviva Siegel. Non ci sono stati feriti, solo danni limitati ad una piccola ala su ciascun aereo.

L'ennesimo incidente al Reagan aumenterà le pressioni e i controlli su come viene gestito il traffico aereo nell'aeroporto della capitale, che possiede la pista più trafficata degli Stati Uniti e che recentemente è stato teatro dello scontro tra un elicottero militare e un aereo di linea che ha causato 67 vittime.