Il maltempo, come annunciato da giorni, ha investito oggi la Lombardia causando danni e provocando disagi in gran parte della regione con forti raffiche di vento e nubifragi.

Particolarmente colpita la zona sud-ovest della provincia di Milano, nell'area tra i Comuni di Rozzano, Pieve Emanuele, Trezzano, Corsico e Buccinasco e il Pavese. In due ore sono state 180 le chiamate di soccorso giunte ai vigili del fuoco di via Messina, impegnati soprattutto per mettere in sicurezza i tetti di diversi edifici e rimuovere alberi pericolanti o caduti. A Milano le squadre di soccorso sono intervenute in via Arsia 7, zona Quarto Oggiaro, per un tetto pericolante. Anche a Buccinasco si sono scoperchiati i tetti di più edifici, così come nella zona di Vigevano (Pavia) e della Lomellina.

Disagi si sono registrati anche nei trasporti. Il violento temporale che si è abbattuto su Milano ha creato problemi alla circolazione dei tram, a causa dei rami caduti sui cavi della rete elettrica. Molte le linee deviate. Un albero abbattuto dal vento è finito sui binari della linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo a Pisogne, interrompendo per qualche ora la circolazione dei treni. Bloccata anche la linea ferroviaria fra Locate e Certosa nel Pavese e il tratto fra Mortara e Parona Lomellina. A Vigevano un albero è finito sul tetto del reparto di rianimazione dell'ospedale civile: è stato transennato l'ingresso del pronto soccorso, ed ora si deve entrare dai sotterranei. Buona parte della città è rimasta senza luce.

Problemi si sono registrati inoltre alla circolazione automobilistica. A Varedo (Monza Brianza) svincolo bloccato in entrata per una pianta sulla superstrada, in direzione Milano. Una pianta è caduta prima di Assago in A50, Tangenziale Ovest, prima dell'area di servizio in corsia di emergenza. Il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico. E un albero è caduto anche sulla Milano-Genova, direzione Genova, al km 35.

Danni alle infrastrutture, dunque, ma per fortuna non si registrano vittime. Soltanto un uomo di 68 anni è rimasto ferito in via Lamarmora, a Milano, per essere stato colpito alla testa da una tegola che si è staccata da un tetto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che lo hanno trasportato con un trauma cranico al Policlinico di Milano, in codice giallo. Sul Ticino, in località Chiappana, nei pressi di Abbiategrasso, i vigili del fuoco hanno invece tratto in salvo un gruppo di persone rimaste bloccate proprio a causa della caduta di alcuni alberi. Infine sono stati temporaneamente chiusi al pubblico i parchi di molte città lombarde, compresi quelli di Milano e della Reggia di Monza.

Alberi caduti e un monumento danneggiato a Vercelli per un violento nubifragio che si è abbattuto oggi pomeriggio sulla città. Le raffiche fino ai 100 chilometri all'ora lesionato pesantemente un arbusto monumentale in piazza Duomo, una pianta caduta al suolo ha bloccato un sottopasso stradale che costituisce uno degli accessi al rione Isola. Decine gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti, tetti scoperchiati, strade interrotte da rami e alberi crollati a terra. Un olmo siberiano, cadendo, ha decapitato la statua di Galileo Ferraris davanti alla sede dell'Università del Piemonte Orientale. Non si registrano al momento feriti.