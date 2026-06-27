Il sisma è stato avvertito anche a Caracas. Proseguono le repliche mentre gli Usa inviano squadre di soccorso e aiuti

Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata oggi nel centro del Venezuela, con epicentro a 44 chilometri a nord di Maracay, nello Stato di Aragua, e ipocentro a una profondità di 4,6 chilometri. Lo ha reso noto la Fondazione venezuelana per le ricerche sismologiche (Funvisis), mentre il sisma è stato confermato anche dall'Istituto geologico degli Stati Uniti (Usgs).

Secondo numerose segnalazioni diffuse sui social media, il terremoto è stato avvertito in diversi Stati del Paese, tra cui Aragua, Carabobo, Miranda e La Guaira, oltre che nel Distretto Capitale, dove si trova Caracas.

La nuova scossa si inserisce nella sequenza sismica in corso dopo il violento terremoto che ha colpito il Venezuela il 24 giugno. Funvisis aveva già registrato almeno 13 eventi sismici di intensità debole o moderata nelle aree di La Guaira, Naiguatá, Boca de Aroa, Maracay e San Felipe.

Intanto il governo venezuelano si prepara a limitare l'accesso allo Stato di La Guaira, una delle aree maggiormente colpite. Il ministro dell'Interno, Diosdado Cabello, ha annunciato che dalle 20 ora locale saranno introdotte restrizioni agli ingressi nella regione, mentre la vicepresidente ad interim Delcy Rodríguez ha invitato la popolazione a non raggiungere la zona a nord di Caracas.

Sul fronte internazionale proseguono le operazioni di assistenza. Gli Stati Uniti hanno annunciato l'invio in Venezuela di una squadra di soccorso composta da oltre 250 operatori, tra vigili del fuoco, medici, paramedici, ingegneri e specialisti della ricerca con unità cinofile, supportati da 18 cani addestrati per individuare eventuali sopravvissuti sotto le macerie.

Le squadre, partite da Miami, Los Angeles e dalla contea di Fairfax, trasporteranno oltre 90 tonnellate di materiali. Washington ha inoltre disposto l'impiego di due navi da guerra, aerei da trasporto ed elicotteri e stanziato 150 milioni di dollari in aiuti. A Caracas è già arrivato il maggiore generale dei Marines Kevin Jarrard, incaricato di coordinare le operazioni di soccorso del Dipartimento della Difesa statunitense.