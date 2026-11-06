L'aereo è atterrato nella capitale portoghese alle 8. La segnalazione è arrivata alla polizia attraverso una telefonata: in corso le verifiche sulla credibilità della minaccia

Un allarme bomba su un volo proveniente da Roma ha costretto a realizzare stamani un'operazione di sicurezza nell'aeroporto di Lisbona: la notizia è diffusa dalla Cnn Portugal e confermata da altri media.

L'aereo della Ryanair è atterrato nella capitale portoghese alle 8 di questa mattina. L'allerta è stata ricevuta dalla Polizia di Pubblica Sicurezza tramite una telefonata di un agente delle forze dell'ordine, la cui identità è stata verificata da membri della Polizia Giudiziaria. Le autorità stanno prendendo provvedimenti per valutare e confermare la credibilità della minaccia.