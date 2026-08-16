Massiccio raid nella capitale russa, con droni intercettati e distrutti dalle difese aeree. Segnalati danni e feriti dopo la caduta dei detriti in diversi punti della regione

Sono oltre 600 i droni ucraini che, secondo le autorità russe, hanno sorvolato la regione di Mosca nella notte. Il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, ha riferito che oltre 200 droni sono stati abbattuti nell'area. I servizi di emergenza sono stati dispiegati nei luoghi in cui sono caduti i detriti. Almeno tre persone sono rimaste ferite, secondo quanto riferito dallo stesso Sobyanin.

L'Ucraina ha intensificato negli ultimi mesi gli attacchi contro installazioni militari, industriali e logistiche in profondità nel territorio russo, sostenendo che si tratti di una risposta ai continui bombardamenti russi contro città e infrastrutture ucraine. La Russia, dal canto suo, continua a condurre attacchi quasi quotidiani con missili e droni in diverse aree dell'Ucraina dall'inizio dell'invasione su vasta scala, nel febbraio 2022. Anche le zone lontane dalla linea del fronte vengono frequentemente colpite.