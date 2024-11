Ha picchiato un operaio, ubriaco, che aveva molestato sua figlia in due occasioni, prima nel bar in cui lavora la ragazza, poi per strada. L'uomo aveva già bevuto durante una pausa dal lavoro e aveva molestato la figlia diciottenne del titolare del bar il quale, una prima volta, l'aveva allontanato.

La vicenda, accaduta nel centro di Arconate nel Milanese, sembrava fosse finita ma l'operaio di 47 anni nel pomeriggio è ritornato nei pressi del bar e ha cominciato a pedinare la ragazza che stava tornando a casa. L'ha raggiunta e l'ha palpeggiata, cercando anche di baciarla. La ragazza ha subito chiamato il padre che è arrivato in macchina e ha picchiato duramente l'aggressore, fino a quando non è stato fermato da alcuni passanti. L'operaio è stato denunciato dai carabinieri.

Sulla vicenda è intervenuto il Comune di Arconate, che sulla propria pagina Facebook parla di «comportamenti pesantemente inappropriati da parte di un operaio di una ditta appaltatrice del Comune di Arconate. Tali condotte, esposte in una denuncia-querela dalla parte offesa, potrebbero configurare gravi ipotesi di reato».

«In attesa che la vicenda venga vagliata dalla competente autorità Giudiziaria - aggiunge il Comune -, l'Amministrazione non può che prendere le distanze e censurare una simile condotta, che allo stato risulta del tutto incompatibile con i principi ed i valori del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai quali si devono conformare anche i dipendenti delle ditte appaltatrici del Comune».

«Per tali ragione il Comune, anche a tutela della sua immagine, provvederà alla sospensione dell'appalto dei servizi con l'azienda sopracitata, in attesa di ulteriori valutazioni e determinazioni».