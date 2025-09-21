Non è stata solo una riflessione, ma un colpo diretto al cuore della politica internazionale: «I popoli hanno bisogno di pace: chi li ama veramente, lavora per questo»
Tutti gli articoli di Italia Mondo
PHOTO
Il Papa attento alle parole, il Papa prudente, il Papa diplomatico questa volta ha deciso di alzare i toni, quasi di urlare.
Un grido che squarcia il silenzio delle coscienze. L’Angelus domenicale in Piazza San Pietro è stata l’occasione per Papa Leone XIV per un forte atto di accusa contro la follia della guerra. Le sue parole sono state chiare e nette: «Non c’è futuro basato sulla violenza, sull’esilio forzato, sulla vendetta».
Non è stata solo una riflessione, ma un colpo diretto al cuore della politica internazionale. «I popoli hanno bisogno di pace: chi li ama veramente, lavora per la pace », ha ammonito il papa. Gaza, da lui definita «terra martoriata», è il simbolo estremo della devastazione: macerie al posto delle case, profughi senza futuro, bambini senza pane né scuola. Un popolo intero ridotto a sopravvivere sotto le bombe.
Papa Leone ha ringraziato le associazioni cattoliche impegnate negli aiuti umanitari, presenti in Piazza San Pietro. Ma dietro il suo elogio si legge un’amara verità: la solidarietà della società civile supplisce alle colpe della comunità internazionale, incapace di fermare massacri e ritorsioni.
Il Papa ha ripetuto con forza la sua frase centrale, quasi come volerle dare ancora più forza: «Non c’è futuro basato sulla vendetta». Un monito universale, rivolto a chi continua ad armare i conflitti, a chi si rifugia nel calcolo geopolitico, a chi preferisce il profitto delle armi al destino dei popoli.
Mai come oggi la voce del Papa suona come un allarme globale. L’umanità, ha fatto capire Leone XIV, è a un bivio: o sceglie la pace, o sprofonda in una spirale di violenza senza ritorno.
Il suo è un avvertimento drammatico: il tempo sta finendo! Ed è la prima volta dall’inizio del pontificato che un Papa così attento alle parole, così prudente, ha alzato i toni, ha espresso parole durissime ha lanciato un allarme che tocca tutti, soprattutto tocca il futuro dell’umanità.