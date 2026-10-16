Continua anche durante il ricovero l’attività del Pontefice, che oggi ha nominato due nuovi vescovi, mentre vanno avanti i preparativi per il viaggio apostolico in Uruguay, Argentina e Perù

Il Papa ha eseguito questa mattina esami del sangue e una radiografia del torace, che hanno confermato il costante miglioramento delle condizioni generali. Sono proseguite le sedute di fisioterapia respiratoria e il recupero post-operatorio consente al Pontefice di svolgere le normali attività quotidiane in completa autonomia. È quanto si legge nel bollettino medico diffuso dal Vaticano.

Alle 12 di oggi Papa Leone XIV ha celebrato la messa nella sala allestita al decimo piano del Policlinico Gemelli. Erano presenti alcuni medici e infermieri dell'ospedale, liberi dal servizio in quel momento, oltre a membri del Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano.

«Nella sua omelia il Papa ha ringraziato tutto il personale, medici, infermieri e inservienti, per il lavoro che svolge ogni giorno prendendosi cura dei malati e della loro fragilità e, in modo particolare, per quanto hanno fatto e fanno per lui», ha riferito la sala stampa vaticana, diffondendo alcune fotografie del Pontefice.

L'Angelus di domenica si terrà regolarmente, ma resta da chiarire dove e in quale forma. «L'Angelus ci sarà», ha precisato la sala stampa vaticana, rispondendo ai giornalisti che chiedevano se il Papa reciterà la preghiera domenicale.

Il Pontefice è «di buon umore» e anche oggi «ha proseguito l'attività lavorativa», ha aggiunto la sala stampa vaticana.

Nel frattempo, Leone XIV ha nominato due nuovi vescovi, come riportato nel consueto bollettino delle 12 diffuso dalla sala stampa vaticana. Anche durante il ricovero del Pontefice continuano ad arrivare nuove nomine, considerato che i dossier relativi a queste decisioni vengono generalmente definiti prima dell'annuncio ufficiale.

Le nomine di oggi riguardano due vescovi ausiliari dell'arcidiocesi di Madrid: monsignor Fernando Murga Gómez e monsignor Andrés Martínez Esteban.

Prosegue l'organizzazione del viaggio in America Latina

Proseguono in Vaticano i preparativi per il viaggio apostolico in Uruguay, Argentina e Perù, previsto dal 6 al 17 novembre. Oggi la sala stampa vaticana ha pubblicato l'elenco dei giornalisti e dei fotografi ammessi a bordo del volo papale.

La pubblicazione della lista, tuttavia, non costituisce da sola una conferma ufficiale del viaggio. Nell'estate del 2022, Papa Francesco rinviò all'ultimo momento la visita nella Repubblica Democratica del Congo e in Sud Sudan. Il viaggio fu poi effettuato, con un programma sostanzialmente analogo, tra la fine di gennaio e i primi giorni di febbraio dell'anno successivo.