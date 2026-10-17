Il Pontefice è uscito dall’ospedale nel pomeriggio, camminando autonomamente e salutando i presenti. Attesa per l’esito degli esami istologici

Il Papa lascia il Gemelli dopo l’intervento al polmone. Recupero positivo, ma restano da conoscere gli esiti degli esami sul tumore. Domani l’Angelus: sarà il primo test pubblico dopo l’operazione

Leone XIV è tornato oggi in Vaticano dopo il ricovero al Policlinico Gemelli. Il Papa ha lasciato l’ospedale nel pomeriggio, camminando autonomamente e salutando i presenti, dopo un decorso postoperatorio giudicato positivo.

Il Pontefice era stato sottoposto nei giorni scorsi a un intervento per la rimozione del lobo inferiore del polmone destro, dopo la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare. L’operazione non ha fatto registrare complicazioni e le condizioni del Papa hanno consentito il rientro in Vaticano già oggi.

La prossima tappa sarà domani, domenica 18 ottobre, quando alle 12 Leone XIV tornerà a mostrarsi pubblicamente per l’Angelus. Sarà il primo momento importante per verificare direttamente le sue condizioni dopo l’intervento.

Il quadro, tuttavia, non è ancora completamente definito. Si attendono gli esiti degli esami istologici sul tessuto rimosso, che saranno decisivi per stabilire l’eventuale necessità di ulteriori cure.

Per ora resta confermato anche il viaggio apostolico in Sudamerica, previsto dal 6 al 17 novembre, con tappe in Uruguay, Argentina e Perù. I medici hanno indicato che, allo stato attuale, non vi sarebbero impedimenti clinici al viaggio, ma la decisione definitiva dipenderà dall’evoluzione del recupero nelle prossime settimane.

Il ritorno in Vaticano segna dunque l’inizio di una nuova fase: Leone XIV riprende progressivamente la sua attività, mentre il mondo guarda al suo primo Angelus e attende gli esiti degli esami che chiariranno il quadro medico.