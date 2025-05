Con un appello forte e chiaro, Prevost propone la Santa Sede come spazio sacro di dialogo tra i nemici. In un mondo diviso, rilancia il ruolo del pontefice come costruttore di pace e coscienza globale

«Incontriamoci, dialoghiamo, negoziamo!» Con queste parole, Papa Leone ha rilanciato con forza la vocazione diplomatica e spirituale della Santa Sede, offrendo il Vaticano come luogo neutrale e sacro in cui i “nemici” possano guardarsi negli occhi. Non si tratta solo di un appello alla pace: è un gesto che punta a riaffermare il ruolo universale del Papa come costruttore di ponti, in un mondo nuovamente frammentato da guerre, rivalità geopolitiche e crisi umanitarie.

La Chiesa cattolica non è nuova a iniziative di mediazione nei momenti più drammatici della storia. Basti ricordare Benedetto XV, il “Papa ignorato” della Grande Guerra, che nel 1917 propose un piano di pace in cinque punti, rigettato dalle grandi potenze ma oggi rivalutato come un precursore dell’idea moderna di diplomazia multilaterale.

Ancor più incisivo fu il ruolo di Giovanni XXIII, che durante la crisi dei missili di Cuba nel 1962 lanciò un accorato appello alla pace rivolto direttamente a Kennedy e Krusciov, contribuendo a scongiurare l’escalation nucleare. Il suo successore Paolo VI portò questo impegno nel cuore delle Nazioni Unite, pronunciando la storica frase: «Mai più la guerra!»

Giovanni Paolo II, a sua volta, si oppose fermamente all’invasione dell’Iraq nel 2003, cercando invano di evitare un conflitto che avrebbe avuto esiti devastanti per la stabilità del Medio Oriente. Francesco ha ereditato questo slancio profetico, ma lo ha declinato in un mondo multipolare e segnato da nuovi conflitti asimmetrici. Ora Papa Leone sembra voler compiere un salto ulteriore.

Il progetto geopolitico di Papa Leone

Le parole di Leone sono cariche di significato. Nel suo discorso non c’è solo l’urgenza morale di porre fine alle guerre – dalla martoriata Ucraina alla Palestina, dal Sudan al Myanmar – ma anche un progetto geopolitico in nuce: fare della Santa Sede un luogo terzo, capace di offrire ascolto, simbolo di neutralità e coscienza etica globale.

Questa proposta acquista ancora più rilievo in un tempo in cui le istituzioni internazionali, a partire dall’ONU, appaiono spesso paralizzate dai veti e dagli interessi contrapposti delle grandi potenze. Il Papa si propone come figura fuori dagli schieramenti, ma non neutrale sul piano dei valori: la pace, la dignità dei popoli, la centralità dell’umano.

Nell’etimologia latina, il pontifex è colui che costruisce ponti. Leone sembra voler riscoprire questo significato radicale, riportando la figura del Papa al cuore dei processi di riconciliazione mondiale. Non è una sfida semplice: la Santa Sede non ha mezzi coercitivi, né armi, né alleanze militari. Ma ha qualcosa che oggi scarseggia nella diplomazia globale: la fiducia di molti popoli, il tempo lungo della storia, e il potere morale del Vangelo.

Il Papa mediatore non è un’utopia

Se le parti in conflitto dovessero accogliere la sua offerta, il Vaticano potrebbe tornare ad essere ciò che fu a Helsinki nel 1975, o a Camp David nel 1978: un crocevia di speranza. Se invece l’appello dovesse cadere nel vuoto, resterebbe comunque come un monito per il futuro, un seme gettato in un terreno arido ma non sterile.

Nel tempo delle guerre “infinite”, del ritorno della logica dei blocchi e della perdita di credibilità dei consessi internazionali, l’idea di un Papa mediatore non è un’utopia. È forse una delle ultime possibilità reali di far valere, nella storia, la voce della coscienza.

E come disse Leone Magno, il grande papa del V secolo, quando si trovò a dissuadere Attila dalla distruzione di Roma: “Non è con le armi, ma con la fede e la ragione che si governa il mondo.”