Nell’intervista a El Comercio e Crux, il Pontefice riflette sul processo sinodale della Chiesa, critica i limiti dei sistemi democratici e denuncia le crescenti disuguaglianze sociali, citando anche il caso di Elon Musk: «C’è troppa differenza tra dirigenti e classe operaia»

Il Papa parla del processo sinodale della Chiesa nell'intervista pubblicata da El Comercio e Crux e fa un riferimento ai sistemi democratici dei Paesi nel mondo.

"Non si tratta di cercare di trasformare la Chiesa in una sorta di governo democratico, poiché, se guardiamo a molti Paesi del mondo di oggi, la democrazia non è necessariamente una soluzione perfetta per tutto", le parole di Leone XIV che, in riferimento al processo sinodale della Chiesa, aggiunge: "Si tratta piuttosto di rispettare e comprendere la vita della Chiesa per quello che è e dire: 'Dobbiamo farlo insieme'".

Il Papa parla anche delle disparità economiche tra i vari strati sociali. "Il divario sempre più ampio tra i livelli di reddito della classe operaia e quelli dei più ricchi. Ad esempio, gli amministratori delegati che sessant'anni fa avrebbero potuto guadagnare da quattro a sei volte di più dei lavoratori di oggi, secondo gli ultimi dati che ho visto, guadagnano seicento volte di più del lavoratore medio".

"Ho letto la notizia che Elon Musk è destinato a diventare il primo triliardario al mondo. Cosa significa e di cosa si tratta? Se questa è l'unica cosa di valore oggi, allora siamo nei guai", ha sottolineato Leone nell'intervista estratta dal volume biografico "León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI" che sarà pubblicato in spagnolo da Penguin Perú il prossimo 18 settembre.