Un pensionato 73enne si è ucciso decapitandosi con un taglialegna elettrico in un capanno nelle vicinanze della sua abitazione a Moncalieri, in provincia di Torino. In un primo momento, le indagini si erano indirizzate verso l'ipotesi di un incidente ma gli investigatori avrebbero trovato un biglietto d'addio per i familiari lasciato dal pensionato.





Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri nel capanno degli attrezzi nelle vicinanze dell'abitazione dell'uomo. All'interno era presente lo spaccalegna elettrico - un apparacchio che tramite un pistone preme i ceppi contro un cuneo dividendoli in due parti - utilizzato dal pensionato per togliersi la vita.





I soccorsi non hanno potuto far altro che constatare la morte del 73enne. Sull'accaduto indagano i carabinieri di Moncalieri ai quali i familiari della vittima hanno riferito che il loro congiunto soffriva di depressione.