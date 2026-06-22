Il Brent è a quota 78,51 dollari al barile (-1,92%) mentre il Wti è a quota 75,14 dollari (-1%).

I prezzi del petrolio sono in deciso calo mentre gli Stati Uniti e l'Iran sono impegnati nei colloqui in Svizzera con l'obiettivo di trasformare l'accordo provvisorio per la riapertura dello Stretto di Hormuz in una soluzione definitiva in grado di porre fine alla guerra.

Il Brent è a quota 78,51 dollari al barile (-1,92%) mentre il Wti è a quota 75,14 dollari (-1%). Ieri c'è stato un primo round di negoziati, complicato dall'ennesima minaccia del presidente Trump, ma le discussioni vanno avanti e secondo un funzionario presente ieri agli incontri, è stata trovata una prima intesa sulle sanzioni sul Petrolio e derivati. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che ci sono stati «progressi significativi» nei colloqui con gli Stati Uniti per mettere fine alla guerra tra Israele e Hezbollah in Libano.