«Dal 2027 inizieranno i lavori per recuperare 60 mila case pubbliche vuote in Italia» e l'obiettivo del Piano casa del governo «si propone di arrivare a centomila alloggi». Lo ha detto il vice premier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, inaugurando a Bergamo 63 alloggi pubblici riqualificati grazie a fondi del Pnrr e ottenuti attraverso la demolizione di due edifici di proprietà Aler e la riqualificazione di tre palazzine comunali. L'intervento, da 18,8 milioni di euro, è stato promosso dal Comune di Bergamo in collaborazione con Aler Bergamo-Lecco-Sondrio e con il contributo del Politecnico di Milano ed è stato finanziato attraverso il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (Pinqua).