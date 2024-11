Nei soccorsi sono utilizzati gommoni per raggiungere le persone in difficoltà. Il presidente della Toscana Eugenio Giani ha dichiarato lo stato di emergenza

Ha già causato cinque morti in Europa, tra cui un bimbo di 5 anni in Belgio, ed ora è arrivata in Italia, dove si contano tre morti in Toscana ed un disperso in Veneto: la tempesta Ciaran visiterà il nostro Paese almeno fino a domenica, con piogge e vento forte. Un uomo di 85 anni è stato trovato morto ieri sera nella sua abitazione al piano terra di una casa a Montemurlo, nella frazione di Bagnolo, vicino a Prato, in una stanza completamente allagata.

I soccorritori ipotizzano che l'anziano non sia riuscito a raggiungere i piani alti e sia annegato. La zona di Prato è una delle più colpite, con esondazioni di torrenti. La seconda vittima, comunicata poco prima della mezzanotte dal governatore toscano Eugenio Giani, si è registrata nel comune di Rosignano (Livorno). La terza è una donna di 84 anni. Si sarebbe sentita male mentre stava spalando acqua dalla sua abitazione a Montemurlo.

«Abbiamo appena mandato dei gommoni a Seano, Quarrata e Campi Bisenzio, zone in questo momento difficilmente raggiungibili in altro modo per provvedere al sopralluogo di prima urgenza, inoltre abbiamo chiesto alla Protezione Civile Nazionale elicotteri per il trasporto urgente di persone in codice rosso», ha reso noto Giani.

In provincia di Firenze è esondato il fiume Bisenzio a Campi. «Abbiamo persone in grave difficoltà e stiamo aspettando i mezzi anfibi dei vigili del fuoco: le aree più colpite sono il centro e la zona di Capalle», ha detto la vicesindaca di Campi Bisenzio (Firenze) Federica Petti. Giani ha pubblicato un video che mostra le auto portate via dall'acqua: «Salite ai piani alti».