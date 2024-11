Urbano Cairo, presidente di Rcs Mediagroup, tra i principali gruppi editoriali in Italia, è risultato positivo al Covid-19 ed è stato ricoverato all’ospedale San Paolo di Milano. Le sue condizioni di salute non destano particolare preoccupazione. Il ricovero, tuttavia, si è reso necessario per ulteriori analisi e per l’inizio delle cure. Molteplici gli attestati di vicinanza e pronta guarigione all’indirizzo del noto imprenditore che ricopre anche la carica di presidente del Torino.