Una dodicenne è morta a seguito delle gravi ferite riportate dopo essere precipitata, per cause ancora in via di accertamento, dal terzo piano dello stabile in cui viveva. È successo a Taranto, in una palazzina di via Cesare Battisti.

Dopo la caduta, la piccola è stata trasportata in ospedale, nel reparto rianimazione, dove le sue condizioni sono subito apparse molto gravi. Ha riportato diverse fratture, trami ed ematomi nonostante il suo volo sia stato attutito dai fili per stendere di uno dei balconi della palazzina. I carabinieri stanno tentando di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.