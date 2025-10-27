Notte di attacchi sui cieli della capitale russa con la contraerea che ha abbattuto una trentina di velivoli. La Lituania chiude la frontiera con la Bielorussia. Lo Zar in un video diffuso dal Cremlino ha spiegato: «I test decisivi sono ora completati»

Decine di droni ucraini hanno preso di mira stanotte Mosca, secondo il sindaco Sergey Sobyanin citato dai media locali. Le difese aeree russe hanno abbattuto finora circa 30 velivoli, riposta da parte sua l'agenzia di stampa Tass. Gli aeroporti moscoviti di Domodedovo e Zhukovsky hanno temporaneamente sospeso le operazioni in risposta alla minaccia. Esplosioni sono state segnalate in diverse parti della capitale e nella regione circostante, secondo i canali Telegram russi. Non sono state segnalate vittime, mentre un incendio sarebbe scoppiato in un deposito di petrolio a Serpukhov.

La Lituania ha chiuso a tempo indeterminato i suoi valichi di frontiera con la Bielorussia, dopo che palloni aerostatici hanno violato il suo spazio aereo per la terza notte consecutiva. Lo hanno comunicato funzionari di Vilnius, citati dai media locali. L'aeroporto internazionale della capitale lituana ha temporaneamente sospeso le operazioni per diverse ore a causa di uno o più palloni che volavano in direzione dello scalo. I valichi di frontiera con la Bielorussia sono stati chiusi a "tempo indeterminato" in risposta all'ultimo incidente, ha annunciato il Centro nazionale di gestione delle crisi (Nkvc) della Lituania.

Il test del supermissile nucleare

La Russia rivendica nuovi successi sul campo di battaglia in Ucraina, puntando a rafforzare le sue posizioni in attesa di possibili negoziati che partano da un congelamento della linea del fronte, come chiesto dagli Usa, dai Paesi europei e dall'Ucraina. Il presidente Vladimir Putin è apparso in televisione in divisa militare mentre visitava un centro di comando, ricevendo rapporti che parlano di una situazione critica per le forze ucraine, con oltre 10.000 soldati circondati nell'area di Pokrovsk, nella regione orientale di Donetsk, e nella cittadina di Kupyansk, in quella nord-orientale di Kharkiv. «I test decisivi sono ora completati», ha dichiarato Putin in un video diffuso dal Cremlino durante un incontro con i vertici militari. Il leader russo ha inoltre ordinato la preparazione delle infrastrutture necessarie per l’entrata in servizio operativo del Burevestnik nelle forze armate russe.

Mosca continua così a mostrare i muscoli con il capo di stato maggiore, Valery Gerasimov, che ha annunciato - durante l'incontro - che il 21 ottobre è stato testato con successo il nuovo missile da crociera Burevestnik, un vettore a propulsione nucleare capace di trasportare testate atomiche. Secondo Gerasimov, durante il test il missile «ha coperto una distanza di 14.000 chilometri», ma potrebbe essere utilizzato «contro bersagli altamente protetti a qualsiasi distanza». Quindi anche negli Stati Uniti. Un vettore 'senza eguali, invincibile', il commento orgoglioso dello Zar.

Kirill Dmitriev, il rappresentante di Putin per la cooperazione economica con l'estero che è in missione negli Usa, ha detto che le informazioni in merito al test missilistico e alla situazione sul terreno sono state comunicate a Washington. Dmitriev ha denunciato quelli che ha definito gli «sforzi titanici per far deragliare il dialogo tra la Russia e gli Stati Uniti», con evidente riferimento ai Paesi europei.