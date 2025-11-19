È accaduto nella zona della movida di corso Como a Milano, non lontano da una discoteca. La vittima ha riportato lesioni permanenti alla gamba

Un giovane di 22 anni è stato picchiato, rapinato e accoltellato a Milano da un gruppo di coetanei, riportando lesioni permanenti a una gamba. È accaduto nella notte dello scorso 12 ottobre e oggi la Polizia di Stato ha arrestato cinque suoi coetanei della zona di Monza.

I cinque aggressori sono tre 17enni e due 18enni, arrestati stamani su ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Milano. Molto amici tra loro, i due maggiorenni hanno piccoli precedenti, rispettivamente per un furto e un possesso di arma bianca, mentre i tre minorenni sono incensurati.

Le indagini sono state condotte dal Commissariato Garibaldi-Venezia di Milano e l'accoltellamento è avvenuto alle 3 di notte in via Rosales, nella zona della movida di corso Como, non lontano da una discoteca. La vittima del ferimento, un 22enne milanese che frequenta l'università Bocconi, li ha incontrati per caso ed è stato deriso, picchiato e rapinato di 50 euro approfittando del fatto che aveva un po' bevuto.