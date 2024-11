All’ex conduttore di “Art Attack” Giovanni Muciaccia basta davvero poco per plasmare, da semplici materiali, curiose creazioni che tra le sue mani prendono vita. Così l’anchorman del programma cult per ragazzi ha messo in scena un nuovo episodio della politica italiana spiegando la scissione Pd con bicchieri, cannuccia e forbici e l'immancabile colla vinilica. Dopo il successo del racconto del cambio di governo nella burrascosa estate politica italiana, Giovanni Muciaccia ora in preda a un "attacco d'arte" si dedica a illustrare la nascita di "Italia Viva", il nuovo partito dell’ex leader del Pd: in primo piano la svolta di un cantante (Matteo Renzi) che lascia la sua band (Pd) per dedicarsi alla carriera internazionale con nuovi partner internazionali (Macron e Merkel).

Il VIDEO di Giovanni Muciaccia per spiegare la scissione Pd: