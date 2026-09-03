Tra i nomi più accreditati dopo la rinuncia di Giulia Presutti, è inviata del programma di RaiTre dal 2011. Corsini: «Una collega interna alla redazione di grande esperienza. In bocca la lupo a tutta la squadra»
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Il direttore dell'Approfondimento Rai Paolo Corsini ha indicato Claudia Di Pasquale per affiancare Daniele Piervincenzi alla conduzione di Report.
La decisione - informa la Rai - è stata assunta a seguito della rinuncia di Giulia Presutti.
«Ho preso atto della scelta di Presutti, che comprendo umanamente. Una giovane e valida giornalista alla quale è andata la fiducia dell'azienda che rinnovo convintamente - afferma Corsini -. Di Pasquale è una collega interna alla redazione del programma Report, di grande esperienza. Un grosso in bocca al lupo a lei e Daniele Piervincenzi e a tutta la squadra di Report per la sfida che ci attende».
La scelta è caduta dunque su una figura interna e storica della trasmissione. Claudia Di Pasquale è inviata di Report dal 2011, dopo aver lavorato dal 2007 al 2011 a La7 come inviata di Exit. Ha iniziato la sua attività giornalistica nel 2000 collaborando con testate come la Repubblica, La Sicilia, il Venerdì, D - La Repubblica delle Donne e Diario. Nel 2006 ha vinto la borsa di studio del premio giornalistico Mario Formenton, mentre nel 2009 è arrivata finalista al premio Ilaria Alpi con l'inchiesta «Il mercato dei voti», sulle elezioni regionali siciliane del 2008.
Negli anni a Report ha firmato numerose inchieste, tra cui «Un sottosegretario a San Marino», premiata nel 2019 con il Premiolino, e servizi dedicati alla sanità, al mondo del lavoro, alla politica e ai grandi eventi. Nel 2020 ha ricevuto il premio SIS 118 «Giornalisti dell'Emergenza» per un'inchiesta sugli operatori e i medici del 118. Tra i lavori più recenti figura l'inchiesta sul caso del piccolo Domenico Caliendo, trasmessa da Report nel maggio 2026.
La giornalista era già tra i nomi più accreditati per il dopo Presutti. Di Pasquale, inoltre, era tra i firmatari della lettera con cui gli inviati storici di Report avevano manifestato le proprie perplessità sul nuovo corso della trasmissione dopo l'uscita di Sigfrido Ranucci.