Il direttore dell'Approfondimento Rai Paolo Corsini ha indicato Claudia Di Pasquale per affiancare Daniele Piervincenzi alla conduzione di Report.

La decisione - informa la Rai - è stata assunta a seguito della rinuncia di Giulia Presutti.

«Ho preso atto della scelta di Presutti, che comprendo umanamente. Una giovane e valida giornalista alla quale è andata la fiducia dell'azienda che rinnovo convintamente - afferma Corsini -. Di Pasquale è una collega interna alla redazione del programma Report, di grande esperienza. Un grosso in bocca al lupo a lei e Daniele Piervincenzi e a tutta la squadra di Report per la sfida che ci attende».

La scelta è caduta dunque su una figura interna e storica della trasmissione. Claudia Di Pasquale è inviata di Report dal 2011, dopo aver lavorato dal 2007 al 2011 a La7 come inviata di Exit. Ha iniziato la sua attività giornalistica nel 2000 collaborando con testate come la Repubblica, La Sicilia, il Venerdì, D - La Repubblica delle Donne e Diario. Nel 2006 ha vinto la borsa di studio del premio giornalistico Mario Formenton, mentre nel 2009 è arrivata finalista al premio Ilaria Alpi con l'inchiesta «Il mercato dei voti», sulle elezioni regionali siciliane del 2008.

Negli anni a Report ha firmato numerose inchieste, tra cui «Un sottosegretario a San Marino», premiata nel 2019 con il Premiolino, e servizi dedicati alla sanità, al mondo del lavoro, alla politica e ai grandi eventi. Nel 2020 ha ricevuto il premio SIS 118 «Giornalisti dell'Emergenza» per un'inchiesta sugli operatori e i medici del 118. Tra i lavori più recenti figura l'inchiesta sul caso del piccolo Domenico Caliendo, trasmessa da Report nel maggio 2026.

La giornalista era già tra i nomi più accreditati per il dopo Presutti. Di Pasquale, inoltre, era tra i firmatari della lettera con cui gli inviati storici di Report avevano manifestato le proprie perplessità sul nuovo corso della trasmissione dopo l'uscita di Sigfrido Ranucci.