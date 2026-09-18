È accaduto in un istituto in zona Centocelle. Il giovane avrebbe in un primo momento spruzzato spray urticante sul volto dell’insegnante

Uno studente di una scuola media di Roma ha spruzzato dello spray urticante sul volto di un'insegnante, Isabella Marsilio, 66 anni, per poi ferirla con una coltellata.

Il fatto è avvenuto questa mattina in un istituto in zona Centocelle. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione Centocelle in seguito ad una richiesta arrivata al 112. Sul posto il 118, la vittima è in stato di shock ma non in pericolo di vita.

Il ragazzo di 13 anni aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e - a quanto si apprende - avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. A fermare l'aggressione è stato un suo compagno di scuola.

L’episodio di Centocelle richiama quanto accaduto nel marzo 2026 vicino Bergamo, dove una docente di 57 anni, Chiara Mocchi, è stata accoltellata a scuola da un alunno di 13 anni. La professoressa raccontò di essersi salvata anche grazie all’intervento di un altro studente, che ha affrontato l’aggressore per difenderla.

Questa volta, potrebbe essere stato un voto insufficiente la causa scatenante dell'aggressione. «Lo ha fatto perché aveva ricevuto un debito e la odiava», hanno detto gli studenti fuori dalla scuola. L'episodio è avvenuto a Roma, all'Istituto Giuseppe Verga, nel quartiere Centocelle. La docente, un'insegnante di lettere all'ultimo anno di lavoro prima della pensione. Gli studenti sono stati fatti uscire dal retro della scuola, all'orario normale della fine delle lezioni.