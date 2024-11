«Nessuna polemica col presidente Mattarella, il presidente ha il rispetto mio e della Lega». Così il vicepremier Matteo Salvini questa mattina ad Agorà su Rai tre Rai. Salvini ha poi detto di non di aver ricevuto una telefonata dalla premier Meloni dopo il tweet di Borghi. «Non c'è stata nessuna telefonata», ha affermato.

«È molto grave l'attacco arrivato dalla Lega, mai visto - ha detto Elly Schlein ad Agorà su Rai3 -. Oggi Salvini si arrampica sugli specchi ma ieri ha rincarato la dose e trovo sia stato molto grave, così come è grave far passare tutte queste ore senza una presa di posizione di Meloni».

«Inutile dire che non siamo europei: siamo europei, è una questione di identità culturale e storica - sono le parole del ministro degli Esteri Antonio Tajani intervistato da Rtl -. Questo non vuol dire che dobbiamo rinunciare alla nostra identità italiana. La penso come Mattarella». «Noi siamo assolutamente diversi. Abbiamo un'idea diversa. Noi siamo europeisti. Noi siamo della famiglia del Partito Popolare Europeo», ha spiegato Tajani, che ha aggiunto: «Noi siamo diversi dalla Lega culturalmente, siamo alleati leali, ma siamo diversi. Quando si parla di Europa abbiamo una visione diversa, noi siamo europeisti».