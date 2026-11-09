Il Festival di Sanremo 2027 punta a cambiare volto senza rinunciare alla tradizione dell’Ariston. La 77ª edizione, affidata a Stefano De Martino nel doppio ruolo di conduttore e direttore artistico, si svolge dal 16 al 20 febbraio e introduce una formula che separa il successo nella gara principale dalle altre sfide musicali. Sul palco arrivano 24 big, mentre il pubblico conquista maggiore spazio grazie al televoto e al voto online. Tra le novità spiccano una serata dedicata alle performance, una giuria internazionale e un meccanismo che non assegna automaticamente al vincitore del Festival il biglietto per l’Eurovision Song Contest.

Sanremo 2027, cinque serate e 24 big in gara

La competizione coinvolge 24 artisti, dei quali 23 scelti dalla direzione artistica e uno ammesso attraverso Sarà Sanremo 2026. Tutti presentano brani inediti della durata massima di tre minuti e trenta secondi.

La prima serata propone l’ascolto delle 24 canzoni. La giuria della sala stampa, tv e web esprime il 67% dei voti, mentre il pubblico partecipa con il restante 33% attraverso televoto e voto online.

Nella seconda serata gli artisti ripropongono gli stessi brani, ma cambia il peso delle giurie: le radio contano per il 67% e il pubblico per il 33%. Continua a leggere su LaCapitaleNews.it