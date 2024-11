È l'ipotesi più accreditata dagli investigatori per spiegare la morte di Isac Djanel Beriani, 20enne italo-algerino

È sceso dall'auto su cui viaggiava con altri quattro amici di rientro da una festa e si è messo a fare le flessioni sulla seconda carreggiata della tangenziale Est di Milano in direzione Nord, nel tratto tra gli svincoli Camm e Linate. Poi nel momento in cui si è rialzato, è stato colpito in pieno da un'auto.

È l'ipotesi più accreditata dagli investigatori della Polizia stradale, coordinati dal pm Francesco De Tommasi, per spiegare la morte di Isac Djanel Beriani, 20enne italo-algerino.

L'auto su cui viaggiava il giovane si è fermata poco prima delle 3.20 lungo la corsia di emergenza perché uno degli occupanti si sentiva poco bene. A quel punto - per motivi ancora da accertare - Beriani ha attraverso la tangenziale. Sul corpo del 20enne sarà eseguita l'autopsia per vedere se fosse sotto effetto di sostanze alcoliche o droghe.