Uno sciame di vespe ha invaso il cortile dell’istituto superiore Lagrange di Milano attaccando alcuni studenti che stamattina si trovavano sul posto dieci minuti prima di mezzogiorno. In tutto i giovani coinvolti sono sette: si tratta di sei ragazzi di 14 e 15 anni e di una ragazza diciassettenne. I professori dell’istituto di via Litta Modignani 63 hanno subito lanciato l'allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e un’automedica in codice giallo. I ragazzi punti sono stati accompagnati in codice verde al pronto soccorso degli ospedali Buzzi di Milano e all'ospedale di Cinisello Balsamo per accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno bonificato l'area dagli insetti.