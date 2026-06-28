Luigi Cavallari, 84 anni, si è inabissato dopo essersi tuffato da una barca nel Viterbese. Secondo le prime testimonianze avrebbe accusato un malore prima di sparire sott'acqua. La solidarietà della politica alla ministra

Proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella, scomparso nel pomeriggio di ieri nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo. Per tutta la notte i soccorritori hanno battuto la zona dell'immersione, impiegando anche un rover subacqueo telecomandato, ma finora ogni tentativo si è rivelato vano.

L'allarme è scattato poco dopo le 17, quando l'uomo, dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione, non è più tornato in superficie. A dare l'allarme è stata la stessa ministra Roccella, che si trovava con il marito durante la giornata trascorsa sul lago.

Le operazioni di ricerca si sono concentrate nel tratto di lago dove Cavallari è stato visto per l'ultima volta. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei Vigili del fuoco di Roma, supportati da unità specializzate arrivate nelle ore successive da Napoli e Firenze, equipaggiate con strumentazioni adatte a operare in acque caratterizzate da scarsa visibilità.

Secondo le prime ricostruzioni, l'84enne si era immerso nelle acque della località Fiorò, sulla sponda meridionale del lago vulcanico, per fare un bagno al termine di una giornata trascorsa in barca con la moglie.

Alcuni testimoni avrebbero riferito che, subito dopo il tuffo, l'uomo sarebbe riuscito a richiamare l'attenzione dicendo di non sentirsi bene. Sarebbe riemerso per pochi istanti prima di scomparire definitivamente sott'acqua. Un elemento che potrebbe far ipotizzare un malore, anche se sarà l'eventuale esito delle ricerche a chiarire con precisione quanto accaduto.

Tra gli aspetti al vaglio degli investigatori c'è anche la posizione dell'imbarcazione. Dai primi accertamenti sarebbe emerso che il natante non fosse ancorato e che, mentre Cavallari era in acqua, si fosse progressivamente allontanato, rendendo impossibile risalire a bordo. Per questo motivo sono stati eseguiti rilievi anche sulla barca, con verifiche sulle dotazioni di sicurezza presenti.

Alle operazioni partecipano, oltre ai Vigili del fuoco, anche i carabinieri, il personale del 118 e i nuclei sommozzatori dell'Arma. Sul luogo della scomparsa sono arrivati inoltre il questore di Viterbo e il vicario del prefetto per seguire da vicino l'evolversi della situazione, mentre la ministra Roccella è stata accompagnata nell'abitazione di famiglia nel Viterbese.

Numerosi i messaggi di vicinanza giunti dal mondo istituzionale. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha scritto sui social: «In queste ore così dolorose, la mia vicinanza e quella di tutti i colleghi di governo vanno a Eugenia Roccella e alla sua famiglia».

Parole di solidarietà sono arrivate anche dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che ha dichiarato: «Alla ministra Roccella va tutta la mia vicinanza», dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, secondo cui «In queste ore di angoscia tutta la Regione Lazio è vicina al ministro Eugenia Roccella», e dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, che ha espresso il proprio sostegno affermando: «Mi stringo con affetto alla ministra e ai suoi familiari».

Le ricerche dell'84enne proseguono senza interruzioni, nella speranza che le prossime ore possano fornire elementi utili a chiarire la sorte di Luigi Cavallari.