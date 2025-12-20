Un gruppo di persone incappucciate ha cercato di sfondare il cordone delle forze dell’ordine che hanno risposto con lacrimogeni e manganelli. Dopo più di mezz’ora è tornata la calma e la marcia pacifica è ripresa

Scontri a Torino tra antagonisti e forze dell'ordine durate il corteo dopo lo sgombero di Askatasuna.

Un gruppo di persone incappucciate in testa alla manifestazione ha cercato di sfondare il cordone della polizia lanciando bottiglie e oggetti.

Le forze dell'ordine hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Ci sono state cariche con manganellate da un lato e bastonate da parte dei manifestanti. Durante gli scontri i manifestanti hanno lanciato bombe carta per cercare di sfondare il cordone delle forze dell'ordine posto a 500 metri dalla palazzina che era occupata da Askatasuna.

Manifestanti hanno dato alle fiamme alcuni cassonetti che poco prima avevano posto come barricata in Corso Regina Margherita per tentare di rallentare le cariche. Un gruppo di antagonisti ha lanciato fuochi d'artificio contro le forze dell'ordine. Anche grossi sassi sono stati lanciati in direzione dei reparti mobili della polizia che hanno risposto ancora con lacrimogeni.

Dopo gli scontri, durati più di mezz’ora, è tornata la calma e il corteo pacifico ha ripreso la marcia.