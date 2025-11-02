Secondo gli inquirenti la vittima non era il reale bersaglio del raid: il ragazzo che ha sparato mirava in realtà a un’altra persona con cui aveva un conto in sospeso

Un ragazzo di 16 anni, Giuseppe Di Dio, è stato ucciso ieri sera in via Roma a Capizzi (Messina). Un'altra persona è stata ferita. I carabinieri hanno fermato tre persone.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima, studente dell'istituto alberghiero, era davanti a un bar in via Roma quando sarebbe giunta un'automobile con tre persone a bordo. Una di queste è scesa e avrebbe esploso colpi di arma da fuoco uccidendo il sedicenne e ferendo un altro giovane. Le indagini dei carabinieri sono coordinate dalla Procura di Enna.

A sparare sarebbe stato un giovane di 20 anni che era col fratello di 18 anni e col padre, e tutti e tre sono stati fermati. Secondo le prime indiscrezioni l'obiettivo del raid non sarebbe stata la vittima, né l'altro ragazzo ferito, il quale non sarebbe in gravi condizioni. Gli inquirenti sostengono che il giovane che ha sparato voleva colpire un'altra persona con la quale avrebbe avuto contrasti e litigi personali.