Hanno passeggiato sui tappeti antichi con i tacchi per poi andarsi a sedere sul trono dei sovrani del Regno delle due Sicilie per farsi un selfie da utilizzare sui social

Hanno passeggiato sui tappeti antichi con i tacchi per poi andarsi a sedere sul trono dei sovrani del Regno delle due Sicilie per farsi un selfie da utilizzare sui social. La foto che ritrae le quattro donne sedute sul trono di Palazzo Reale in piazza del Plebiscito a Napoli scatena le polemiche. A denunciare l'accaduto è stato il consigliere regionale dei Verdi Emilio Borrelli che ha scritto su Facebook "Sedute in quattro sul trono di Palazzo Reale a Napoli a farsi foto. Possibile che nessuno le abbia fermate?".

Secondo quanto scritto da Borrelli il fatto sarebbe accaduto durante l'evento "Wine and the City 2018", svoltosi il 10 maggio scorso a Palazzo Reale. "Chiedo a chi avrebbe dovuto garantire il controllo della sala del trono di capire come sia stato possibile che quelle donne abbiano attraversato le zone protette".

Il trono, su cui si sono seduti re Ferdinando II e Francesco II, realizzato a metà dell'Ottocento, è stato oggetto di un restauro durato due anni ed è tornato nella sala solo nel 2017. Per essere utilizzato come sfondo per i selfie, avranno pensato bene le quattro signore.