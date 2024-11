Il presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, è positivo al Covid 19: lo conferma il tampone eseguito ieri. La notizia viene data dal sito ufficiale e dai social del club.

De Laurentiis ieri mattina ha partecipato a Milano all'assemblea della Lega in cui i club hanno dato il loro via libera alla creazione della media company, con conseguente ingresso dei fondi di private equity nella nuova società che verrà creata per la gestione dei diritti tv e commerciali. Sempre ieri, secondo quanto rende noto il Napoli in un brevissimo comunicato sul sito ufficiale, ha eseguito il test.

Durante i lavori della Lega non era indispensabile indossare la mascherina perché sono stati rispettati i protocolli anti Covid e il distanziamento sociale, fa sapere la Lega. De Laurentiis ha pranzato ieri con altri presidenti dei club di serie A. E non ha usato dpi mentre parlava con i giornalisti al termine della riunione all'uscita dall'albergo.