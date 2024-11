Lo ha comunicato il patron di X (ex Twitter) ringraziando il ministro della Cultura Sangiuliano e riferendo che il fondatore di Facebook avrebbe rifiutato la proposta. Tante località si erano candidate come luogo dell'incontro, tra cui anche la Calabria

Non ci sarà nessuna sfida in un "luogo epico" d'Italia tra Elon Musk e Mark Zuckerberg. Niente combattimento tra il patron di X (ex Twitter) e quello di Meta nel Bel Paese quindi, e sfuma così anche la proposta del governatore Roberto Occhiuto che aveva invitato i due a sfidarsi proprio in Calabria.

L'ennesima nuova puntata della telenovela è andata in scena proprio su X. Rispondendo in italiano a un post di qualche giorno fa - con cui ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano annunciava di aver avuto una lunga e amichevole conversazione con Musk sull'evento - il multimilionario scrive: «Voglio ringraziare il ministro Sangiuliano per la gentilezza e la disponibilità nel voler organizzare un evento di intrattenimento, culturale e di beneficenza in Italia. Volevamo promuovere la storia dell'Antica Roma con il supporto di esperti e allo stesso tempo raccogliere soldi per i veterani americani e gli ospedali pediatrici in Italia. Zuckerberg ha rifiutato l'offerta perché non è interessato a questo approccio. Vuole solo combattere se è la Ufc (la federazione di arti marziali miste Ultimate Fighting Championship) organizzare l'incontro. Io comunque sono sempre pronto a combattere».

Pochi giorni fa era stato il fondatore di Facebook e patron di Meta ad allontanare l'idea di un vero incontro tra i due. «Penso che possiamo essere tutti d'accordo che Elon non è serio, è ora di andare avanti», aveva scritto sui social Zuckerberg. «Ho offerto - aveva proseguito - un vero appuntamento. Dana White (presidente di Ufc) si è offerto di realizzare una competizione vera, per beneficenza. Elon non conferma una data, poi dice che ha bisogno di un intervento chirurgico e ora chiede invece di fare un round di pratica nel mio cortile. Se Elon volesse valutare sul serio una data reale e un evento ufficiale, sa come contattarmi. Altrimenti, è il momento di andare avanti. Mi concentro sulla competizione con persone che prendono sul serio lo sport».

Nelle scorse giornate in Italia era salita una vera febbre da sfida ed erano state innumerevoli "le location epiche" che si erano candidate dal Nord a Sud d'Italia. Dato che Sangiuliano aveva escluso Roma, si era subito pensato a Pompei oppure all'Arena di Verona. Ma si erano fatte avanti tantissime mete oltre alla già citata Calabria: dall'abruzzese Alba Fucens all'Anfiteatro dell'antica Capua, dove combatté niente di meno che lo schiavo-ribelle Spartacus. E poi Benevento, Bari Sardo (che aveva anche il piano B, se volessero far pace, dell'epico spuntino alla sarda), Firenze che proponeva una sfida intellettuale tra genialità diverse, Torino provocatoriamente con i giardini Alimonda dove da tempo si lavora per risolvere problemi di degrado, criminalità di strada e vandalismo. E infine Cinecittà World con il set cinematografico di Ben Hur.