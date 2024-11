Il 43enne è stato aggredito in un parco durante la consueta passeggiata. Tiago aveva manifestato anche in passato comportamenti aggressivi

Un uomo, Gianluca Romagnoli, 43 anni, è stato sbranato a morte dal suo cane, un corso, in un parco di Roma. La tragedia è avvenuta venerdì intorno alle 18. La moglie, non vedendolo rientrare, è andato a cercarlo e ha trovato il cadavere dell’uomo in una pozza di sangue, mentre il molosso si aggirava nei paraggi con il muso ancora insanguinato.





Secondo i sanitari intervenuti il morso del cane sull'avambraccio sinistro avrebbe reciso un'arteria provocando l’emorragia alla base del decesso.



Tiago, questo il nome dell'animale, già in passato aveva manifestato comportamenti aggressivi anche verso un figlio della coppia. Dopo la cattura è stato affidato al veterinario, sedato e trasferito in quarantena al canile comunale della Muratella, dove si valuterà se abbatterlo.