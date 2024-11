Un uomo si è spogliato completamente davanti ad un gruppo di bambini in gita scolastica ed ha rischiato di essere linciato dalla folla. Il fatto è avvenuto in via Foria nel centro di Napoli. Il 50enne si è avvicinato alla scolaresca e dopo aver urlato frasi razziste e volgari, si è denudato mostrando i genitali.

Gli agenti sono riusciti ad arrestare il molestatore anche con l'aiuto di uno dei maestri che accompagnavano il gruppo e che è rimasto ferito ad una mano nel tentativo di bloccarlo. Gli agenti hanno dovuto pure difendere l'uomo dall'ra della folla che nel frattempo si era radunata sul luogo.

Per l'uomo una denuncia per atti sessuali in presenza di minori e per le lesioni causate all'insegnante. Sono stati disposti anche gli arresti domiciliari ma l'uomo si è reso irreperibile ed è adesso ricercato su tutto il territorio nazionale.