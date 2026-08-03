L'uomo non conosceva la donna e si era fermato solo per offrirle aiuto dopo che aveva perso le indicazioni sul percorso

Una banale richiesta di indicazioni stradali si è trasformata in una tragedia. A Somma Lombardo, nel Varesotto, un uomo di 43 anni ha visto la sua ex compagna parlare con uno sconosciuto, lo ha scambiato per un rivale in amore e lo ha travolto con l’auto, uccidendolo. La vittima, un uomo di 36 anni, non conosceva né la donna né il suo ex compagno: si era semplicemente fermato per offrirle aiuto.

L’ultimo incontro con l’ex finisce nel sangue

La donna, 39 anni, aveva chiuso la relazione da meno di un mese, ma aveva accettato di incontrare ancora una volta l’ex compagno perché lui doveva restituirle alcuni effetti personali. L’appuntamento era fissato nella frazione della Maddalena, a Somma Lombardo, lungo il Ticino.

La donna aveva raggiunto la zona in moto, ma lungo il percorso aveva perso le indicazioni sul telefono e non riusciva più a trovare la strada. In quel momento un uomo di 36 anni, che passava in scooter, ha notato la sua difficoltà e si è fermato spontaneamente per aiutarla, offrendosi di accompagnarla fino al luogo dell’incontro.

Continua a leggere su LaCapitale.com.