Icone del mondo dello spettacolo, Alice e Ellen sono decedute insieme. Nel loro testamento avevano indicato la volontà di essere cremate e sepolte in un’unica urna

Sono morte Alice ed Ellen Kessler, leggendarie gemelle del mondo dello spettacolo tedesco. Lo riferiscono diversi media tedeschi.

Secondo il quotidiano tedesco Bild le gemelle Kessler avrebbero fatto ricorso al suicidio assistito, una pratica che a determinate condizioni è ammessa in Germania. La polizia sarebbe stata informata oggi, dopo che le due donne erano già decedute. Quando sono arrivati, gli agenti hanno potuto solo constatare il decesso ed escludere la responsabilità di terzi.

Nate il 20 agosto 1936 a Nerchau, in Sassonia, avevano 89 anni. Le due sorelle, famose anche in Italia come cantanti, ballerine, attrici e intrattenitrici, erano note anche come le "gambe della nazione", grazie alla loro iconica presenza scenica, resa celebre già nel 1959. Inseparabili nella vita e unite anche nella morte, le Kessler avevano manifestato il desiderio di essere sepolte insieme, in un'unica urna, accanto alle ceneri della madre Elsa e del cane Yello. «È ciò che abbiamo stabilito nel nostro testamento», aveva dichiarato Ellen in un'intervista rilasciata al quotidiano Bild nell'aprile del 2024.