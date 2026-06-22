A essere fermati la mamma, il suo compagno e il nonno. Di Alisya e Sarah non si avevano notizie da 15 giorni. Sono state ritrovate dai carabinieri a Formia

Tre persone sono state sottoposte a fermo di polizia per la scomparsa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena (L'Aquila) di Alisya e Sarah, le sorelline di 12 e 16 anni, avvenuto nella notte tra il 6 e 7 giugno. È quanto riportato dai media locali online. Per tutti l'accusa è di sequestro di persona.

A essere fermati la mamma, il suo compagno e il nonno. La donna, Valentina D'Acunto, è in carcere a Teramo, il suo compagno e il nonno delle ragazze, Vincenzo Esposito e Marco D'Acunto, sono in quello di Sulmona.

Le due ragazze sono state ritrovate dai carabinieri a Formia, in provincia di Latina a casa di uno zio materno nel quartiere Rio Fresco. E proprio ieri, la madre, aveva manifestato tutto il suo sconforto: «Temo siano morte, è impossibile che se sono ancora vive non abbiano trovato il modo di tornare da me». Mentre sabato il padre si era detto al contrario ottimista: «Il mio cuore mi dice che stanno ancora bene».