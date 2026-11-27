Un uomo è morto e un altro è stato arrestato, mentre un terzo è riuscito a scappare ed è attualmente ricercato. È il bilancio di una sparatoria avvenuta nel pomeriggio a San Pietro di Cavarzere, nel Veneziano, durante un'operazione di polizia per eseguire due provvedimenti restrittivi.

A intervenire sono stati alcuni agenti arrivati dalla Campania, impegnati a dare esecuzione alle misure cautelari nei confronti di due uomini. Secondo una prima ricostruzione, i poliziotti hanno raggiunto un'abitazione isolata nelle campagne della frazione, dove si trovavano tre persone.

Durante l'operazione è scoppiato un conflitto a fuoco. Ad avere la peggio è stato un giovane di origini albanesi, destinatario di uno dei provvedimenti di arresto, che è morto nel corso della sparatoria.

Un secondo uomo presente nell'abitazione è stato fermato dagli agenti. Il terzo, anch'egli armato e destinatario del secondo provvedimento restrittivo, è riuscito invece a dileguarsi attraverso i campi circostanti.

È quindi scattata una vasta operazione per rintracciare il fuggitivo. Numerose pattuglie della polizia stanno battendo la zona, con il supporto di un elicottero che sorvola le campagne attorno a Cavarzere. Parallelamente, sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica del conflitto a fuoco.