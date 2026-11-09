Il giovane era rimasto gravemente ferito negli scontri con la polizia. Ancora ricoverati 15 feriti in sei ospedali della città

È morto questa mattina in ospedale il 24enne polacco ritenuto autore della strage di Cracovia e rimasto gravemente ferito negli scontri con la polizia. Lo ha reso noto la polizia del voivodato della Piccola Polonia, nel sud del Paese, di cui Cracovia è capoluogo.

«Vi informiamo che l'autore dei tragici eventi è deceduto questa mattina in ospedale», ha comunicato su X la polizia della Piccola Polonia.

La notizia è stata confermata anche dal dirigente del voivodato, Krzysztof Klęczar, a TVN24. «Alle 4:30 del mattino, l'autore dell'attentato è deceduto in uno degli ospedali di Cracovia», ha dichiarato. Klęczar ha inoltre riferito che 15 persone sono ancora ricoverate in sei ospedali di Cracovia e che le loro condizioni «rimangono invariate».