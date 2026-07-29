Dal 25 luglio gli account ufficiali non vengono più aggiornati e la gestione sarebbe passata a Mediaset. Nessuna conferma sulla chiusura, ma i dubbi aumentano

Il futuro di Striscia La Notizia appare sempre più incerto e l’ultimo segnale alimenta le ipotesi di uno stop destinato a durare. Da alcuni giorni, infatti, i canali ufficiali del tg satirico ideato da Antonio Ricci non vengono più aggiornati.

A rivelarlo è ItaliaOggi, secondo cui dal 25 luglio la gestione degli account social sarebbe passata dalla struttura produttiva del programma direttamente a Mediaset. Contestualmente, il personale impegnato nella comunicazione digitale sarebbe stato collocato in ferie e la pubblicazione dei contenuti si è interrotta.

La vicenda arriva dopo la decisione di non inserire Striscia La Notizia nei palinsesti della prossima stagione televisiva. Durante la presentazione dell’offerta Mediaset, Pier Silvio Berlusconi aveva parlato di riflessioni ancora aperte sul futuro del programma e sul rapporto con Antonio Ricci, senza sbilanciarsi su un eventuale ritorno.

Nessuna comunicazione ufficiale ha finora sancito la chiusura della storica trasmissione. Tuttavia, lo stop delle attività social rappresenta un ulteriore elemento che rafforza le indiscrezioni su una possibile lunga pausa, se non addirittura sull’addio definitivo a uno dei programmi simbolo della televisione italiana. In onda dal 1988, Striscia La Notizia ha segnato quasi quarant’anni di storia del piccolo schermo con satira, inchieste e campagne di denuncia che hanno lasciato un segno nel giornalismo televisivo italiano.