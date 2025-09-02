Ci sarebbe un solo sopravvissuto. Il dramma si è consumato nel Darfur centrale. Il Movimento di liberazione del Sudan-Esercito ha chiesto aiuto alle Nazioni Unite e ai gruppi umanitari internazionali per recuperare i corpi

Oltre mille persone hanno perso la vita a causa di una frana che ha spazzato via il villaggio di Tarasin sui monti MarrahMarrah nel Darfur centrale, nel Sudan. Lo ha affermato il Movimento di liberazione del Sudan-Esercito in una nota. «Le prime informazioni indicano la morte di tutti gli abitanti del villaggio, stimati in oltre mille persone. Solo una persona è sopravvissuta», si legge nel comunicato.

Il villaggio è stato «completamente raso al suolo», ha affermato il gruppo, chiedendo aiuto alle Nazioni Unite e ai gruppi umanitari internazionali per recuperare i corpi.