Almeno nove persone sono morte in seguito al violento terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito oggi Taiwan: lo riportano i media locali. Oltre 800 i feriti. Tutti i morti sono stati segnalati nella contea di Hualien: tre di loro sono stati uccisi dalla caduta di massi mentre si trovavano su un sentiero in una zona di montagna e uno in un tunnel autostradale. A quanto riferito dall'Amministrazione meteorologica taiwanese, l'epicentro del sisma è stato rilevato nelle acque 25 chilometri a sud della contea di Hualien e a 138 chilometri da Taipei.

12.31 - Liberati due tedeschi bloccati nel tunnel a Taiwan

Due tedeschi che erano rimasti intrappolati in un tunnel nel terremoto a Taiwan sono stati liberati. Lo ha detto un portavoce del ministero degli Esteri tedesco, rispondendo a una domanda sulle sorti di due tedeschi che stando alla Bild erano rimasti bloccati in una galleria. «Abbiamo anche contatti con 19 cittadini tedeschi dati inizialmente per smarriti», ha aggiunto. Il governo tedesco ha espresso costernazione e dolore per il sisma che ha travolto l'isola, esprimendo vicinanza ai parenti delle vittime e ai taiwanesi.

12.05 - 127 persone intrappolate nei tunnel

Il Central Disaster Response Center di Taiwan ha fornito i dettagli delle 127 persone che risultano intrappolate a causa del terremoto: 77 sono nei tunnel Jinwen e Daqinqshui sotto le montagne nella contea di Hualien, secondo i dati dell'Amministrazione nazionale dei vigili del fuoco. Due cittadini tedeschi, invece, sono bloccati nel tunnel Chongde del parco nazionale Taroko, mentre le altre residue lo sono in quattro minibus che viaggiavano da Hualien verso lo stesso parco in vista del lungo weekend festivo.

11.21 - Danneggiati 97 edifici

Secondo la National Fire Agency (NFA), le potenti scosse che hanno scosso Taiwan hanno danneggiato 97 edifici in tutta l'isola. Lo riferisce la Cnn. Secondo le autorità locali, circa la metà dei palazzi danneggiati si trova nella contea di Hualien, vicino all'epicentro del terremoto. Quattro edifici nella contea sono parzialmente crollati, ha detto il magistrato della contea di Hualien Hsu Chen-wei in una conferenza stampa. I residenti di tre edifici sono stati evacuati in sicurezza, mentre le operazioni di ricerca e salvataggio continuano nell'edificio Uranus di nove piani, che pende a destra dopo il crollo del piano terra, ha detto Hsu.

11.03 - Sale a nove il numero delle vittime

Le autorità di Taiwan hanno reso noto che il numero delle vittime del terremoto che questa mattina ha colpito l'isola è salito a nove morti.

10.20 - Sale a 7 vittime il bilancio del sisma di Taiwan

Il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che si è verificato a Taiwan è stato rivisto a sette vittime. I feriti sono oltre 700.

9.42 - Sisma a Taiwan, presidente Tsai ringrazia per il sostegno

La risposta al disastro del violento terremoto di questa mattina e delle successive scosse di assestamento «è in corso. Sono profondamente grata per i messaggi di sostegno che abbiamo ricevuto da tutto il mondo e per i nostri primi soccorritori per il loro lavoro a tutela della vita delle salvavita». Lo scrive su X la presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen. «Il mio cuore è con tutti coloro che sono colpiti. Per favore, restate in contatto con i vostri cari e state al sicuro», aggiunge Tsai.

Allarme tsunami

Allerte tsunami sono state diramate a Taiwan, in Giappone e in Cina. La contea di Hualien ha segnalato il crollo di 26 edifici, dove i soccorritori stanno lavorando per estrarre le persone intrappolate sotto le macerie.

Blackout sull'Isola

La presidente Tsai Ing-wen ha istituito un ufficio per il coordinamento della risposta emergenziale al sisma e ha inviato le forze armate nelle aree maggiormente colpite. Più di 87.000 persone sono rimaste senza elettricità a causa del forte terremoto che ha colpito l'isola: lo ha reso noto l'operatore elettrico di Taiwan, Taipower, come riporta il Guardian. Secondo notizie diffuse in precedenza, 10.000 famiglie erano rimaste senza elettricità e le operazioni di ripristino erano in corso.

Sisma più forte degli ultimi 25 anni

Si tratta del sisma più potente mai registrato a Taiwan negli ultimi 25 anni, dopo quello di magnitudo 7.6 che colpì l'isola nel 1999 uccidendo circa 2.400 persone e distruggendo 50 mila edifici.

Cina: «Disposti a fornire assistenza»

«La Cina continentale sta prestando molta attenzione al terremoto registrato nella regione di Taiwan e allo sviluppo del disastro, ed è disposta a fornire assistenza in caso di catastrofe», ha affermato Zhu Fenglian, portavoce dell'Ufficio per gli affari di Taiwan del governo centrale cinese. Pechino «è molto preoccupata per la situazione ed esprime sincera solidarietà ai connazionali di Taiwan colpiti dal disastro», ha aggiunto la portavoce.