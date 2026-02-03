Una giovane di 23 anni è morta questo pomeriggio dopo essere stata ricoverata nell'ospedale Villa Betania, nel quartiere Ponticelli, alla periferia di Napoli. La vittima aveva una ferita da arma da taglio alla schiena. Indaga la Polizia di Stato.

La giovane, già in gravissime condizioni, è stata portata in ospedale da alcune persone a bordo di un'auto, che poi si sono allontanate. La polizia, attraverso i dispositivi di videosorveglianza, sta cercando di identificare il veicolo per rintracciare coloro che l'hanno condotto a Villa Betania. Era munita di documenti e risulta essere residente nel rione Conocal.