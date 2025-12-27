Si è aggravato il bilancio del drammatico incidente avvenuto nel tardo pomeriggio del 26 dicembre a Pistoia, in via Fiorentina, località Sperone.

Non una ma due vittime, due donne che risultano legate da vincoli familiari.

Dopo il decesso di Liliana Podestà, 87 anni, travolta da un'auto mentre attraversava la strada, è morta anche la nuora, Laura Mecheri, 59 anni. Questa altra vittima, secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale, non è stata colpita dal veicolo ma ha accusato un malore fulmineo mentre prestava i primi soccorsi alla suocera, avendo assistito alla scena a pochi metri di distanza. L'incidente è avvenuto verso le 18. Un automobilista, che procedeva in direzione Bottegone e che si è fermato a dare soccorso, ha investito l'anziana; le cause sono in corso di accertamento.

Laura Mecheri, che si trovava insieme alla vittima, probabilmente la stava accompagnando, è crollata a terra subito dopo l'impatto, stroncata probabilmente da un arresto cardiaco causato dal forte shock emotivo. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e l'automedica, ma i tentativi di rianimazione per entrambe le donne sono stati vani. Il conducente del mezzo si è subito fermato per prestare soccorso ed è attualmente molto provato.

La polizia municipale ha transennato l'area per effettuare i rilievi e chiarire l'esatta posizione di veicolo e vittime al momento del sinistro. I familiari e i parenti sono stati avvisati e sono accorsi sul posto. La vicenda - due donne della stessa famiglia morte nel giorno di festa e nella stessa circostanza, pur per cause diverse - sta suscitando molto sconcerto e dispiacere a Pistoia.