Un ragazzo di origini cinesi è morto soffocato nel frusinate, mentre stava mangiando un trancio di pizza. La tragedia è avvenuta ad Aquino in Ciociaria, davanti agli occhi dei genitori. Inutili i soccorsi del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso del giovane.