L'incidente è avvenuto all'interno di un cantiere edile. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, i vigili del fuoco e la polizia per ricostruire la dinamica dell'accaduto

Un operaio è morto e un altro è rimasto gravemente ferito in seguito al crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile a Mesagne, in provincia di Brindisi. L'incidente si è verificato nella mattinata di oggi. Il lavoratore ferito è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito in ospedale in codice rosso, dove è ricoverato in gravi condizioni.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell'area, mentre gli agenti della polizia del commissariato di Mesagne e della polizia locale stanno effettuando i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del cedimento della struttura e verificare eventuali responsabilità. L'area del cantiere è stata posta sotto sequestro per consentire lo svolgimento delle indagini.