La vittima, di origine albanese, era impegnata nei lavori sui cordoli in un tratto transennato. La vettura ha invaso l’area per cause ancora da chiarire

È bloccata dalla mattinata l’autostrada A18 Messina-Catania a seguito di un incidente mortale avvenuto poco dopo il casello di Calcarone, in direzione Catania.

A perdere la vita è stato Mehmeti Hashaim, 64 anni, operaio di origine albanese, che stava lavorando in un tratto dell’autostrada delimitato e transennato per consentire interventi di sistemazione dei cordoli.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, l’uomo è stato travolto da una vettura che, per cause da accertare, ha invaso l’area interessata dai lavori.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale, impegnati negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. L’autostrada è rimasta bloccata per consentire i soccorsi e gli accertamenti.