La scossa di magnitudo 5.6 in una la zona già colpita dal sisma del 6 gennaio. Trasmesso un video in cui si vedono gli abitanti di uno dei quartieri della città uscire dagli edifici e correre in strada in preda al panico

Una persona è morta e altre 69 sono rimaste ferite a causa del terremoto di magnitudo 5.6 che ha colpito Malatya, nel sud est della Turchia. Lo fa sapere l'agenzia per i disastri e le emergenze turche Afad, come riporta Anadolu. Malatya è una delle province nel sud est della Turchia già colpite dal sisma del 6 febbraio.

L'epicentro è stato individuato a Yesilyurt, uno dei distretti della città del sud est anatolico. La tv di Stato turca Trt ha trasmesso un video in cui si vedono gli abitanti di uno dei quartieri della città uscire dagli edifici e correre in strada in preda al panico. L'agenzia turca per i disastri e le emergenze Afad ha fatto sapere di avere inviato nella zona squadre per la ricerca e per il soccorso dopo il crollo di alcuni edifici a causa del sisma.